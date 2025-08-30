عاطل يضرب سائق ميكروباص أعلى الدائري والداخلية تكشف التفاصيل | فيديو

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص يعتدي بالضرب على قائد سيارة أجرة "ميكروباص" أعلى الطريق الدائري بالقاهرة، لرفضه دفع مبلغ مالي على سبيل الإتاوة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عاطل ومقيم بمحافظة القاهرة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

