افتتح مركزًا لزراعة الأسنان.. ضبط عاطل انتحل صفة طبيب بأكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عاطل انتحل صفة طبيب أسنان، وافتتح عيادة ومركزًا لزراعة الأسنان بمدينة 6 أكتوبر، لممارسة النشاط الطبي بدون ترخيص والنصب على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام المتهم – له معلومات جنائية – بانتحال صفة طبيب أسنان والنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال تأسيس عيادة أسنان بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر، وملحق بها معمل لزراعة وتركيب الأسنان، ومزاولة النشاط الطبي دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبحوزته كارنيه طبي مزور باسم وصورة المتهم، ولافتات لعيادة طبية، والأدوات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في العيادة، وملابس طبية، وأوراق خاصة بمواعيد المرضى، وهاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة وممارسة النشاط غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

