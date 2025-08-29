تفاصيل مصرع طفل أثناء جراحة استئصال "اللوزتين" بالطالبية

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في وفاة طفل داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الطالبية، أثناء خضوعه لجراحة استئصال "اللوزتين".

وصرحت النيابة بدفن الجثمان عقب تشريحه، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير وافٍ حول أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

البداية جاءت بتلقي قسم شرطة الطالبية بلاغًا من والد الطفل، اتهم فيه طبيبًا بالتسبب في وفاة نجله خلال إجراء العملية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى محل الواقعة، وألقت القبض على الطبيب المتهم.

وخلال التحقيقات، قال الطبيب المتهم إنه أثناء إجراء العملية فوجئ بحدوث نزيف حاد من إحدى اللوزتين، حاول إيقافه بوسائل الإسعاف الطبية المتاحة لكنه فشل، مما أدى إلى تدهور حالة الطفل ووفاته.

في المقابل، أكد شهود عيان أن الطبيب ترك غرفة العمليات وغادر المستشفى فور علمه بوفاة الطفل، وهو ما أثار غضب أسرة المجني عليه.

وأفاد التقرير الطبي المبدئي الصادر عن مصلحة الطب الشرعي أن سبب الوفاة يرجع إلى نزيف حاد عقب العملية، فيما أمرت النيابة بانتداب لجنة طبية متخصصة لفحص الإجراءات التي أجريت أثناء الجراحة، لبيان ما إذا كان هناك تقصير أو إهمال مهني أدى إلى وفاة الطفل.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة كاملةً وتحديد المسؤوليات الجنائية.





