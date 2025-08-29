إعلان

أمن الجيزة يكشف ملابسات فيديو ضرب سيدة لطفل جارتها

05:31 م الجمعة 29 أغسطس 2025

المتهمة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن اعتداء سيدة على طفل داخل مدخل أحد العقارات.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة) وبسؤالها قررت بتضررها من جارتها ربة منزل الظاهرة بمقطع الفيديو؛ لاعتدائها على ابنها بسبب اللهو بالعقار سكنهما.

أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، واتهمت القائمة على النشر بالتعدى عليها بالسب وتم ضبطها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحوامدية فيديو الجيزة أمن الجيزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان