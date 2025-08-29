أمن الجيزة يكشف ملابسات فيديو ضرب سيدة لطفل جارتها

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن اعتداء سيدة على طفل داخل مدخل أحد العقارات.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة) وبسؤالها قررت بتضررها من جارتها ربة منزل الظاهرة بمقطع الفيديو؛ لاعتدائها على ابنها بسبب اللهو بالعقار سكنهما.

أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، واتهمت القائمة على النشر بالتعدى عليها بالسب وتم ضبطها.