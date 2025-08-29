إعلان

خلاف مالي يشعل معركة بعصا خشبية بين سائقين بالإسكندرية

04:06 م الجمعة 29 أغسطس 2025

المتهمان

كتب - عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر وقوع مشاجرة بين شخصين في محافظة الإسكندرية.

وبعد الفحص، تمكنت الشرطة من تحديد وضبط المتهمين الظاهرين بالفيديو، وتبيّن أنهما سائقان مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنتزه. وضُبط بحوزة أحدهما عصا خشبية استخدمت في الاعتداء.

وأوضحت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية، حيث تبادلا الاعتداء بالضرب. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو الذي تم تداوله.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطرفين.

