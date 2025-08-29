ضبط 339 قضية مخدرات وتنفيذ 65 ألف حكم قضائي في يوم واحد

كتب - عاطف مراد:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 339 قضية مخدرات، و94 قطعة سلاح ناري، إلى جانب تنفيذ 65,710 أحكام قضائية متنوعة.

وجاءت الحملات في إطار جهود الوزارة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، والتصدي لحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، مع إحكام السيطرة الأمنية في مختلف المحافظات.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.