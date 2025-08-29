إعلان

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه في 24 ساعة

11:20 ص الجمعة 29 أغسطس 2025

تجار العُملة

كتب - علاء عمران:


واصل قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملاته الأمنية على جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عبر إخفائها عن التداول أو التعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما ينتج عن ذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 6 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع المتهمين، وجاري استمرار الحملات لضبط المخالفين والحفاظ على استقرار السوق النقدي.

قطاع الأمن العام جرائم الأموال العامة حملة امنية
