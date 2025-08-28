كتبت- سارة أبو شادي:

تحولت جولة عادية لسائحة أمريكية تقيم في مصر منذ عدة سنوات، إلى تجربة مريرة بعد تعرضها لمضايقة وسرقة على يد سائق "توك توك" في محيط مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة، وأجبرها على دفع مبلغ مالي.

وكانت السائحة الأمريكية، المعروفة بتوثيق رحلاتها داخل مصر ومشاركتها مع متابعيها عبر قناتها على "يوتيوب"، قد خرجت بدراجتها النارية للتنزه عندما لاحقها السائق وأوقفها، وأجبرها على دفع مبالغ مالية قبل أن يستولي على مفاتيح دراجتها ويحاول التحرش بها جسديًا.

السيدة الأمريكية صرخت طلبًا للمساعدة، فتدخل عدد من الأهالي لطمأنتها ومساندتها، وهو ما وصفته لاحقًا بأنه "الوجه الحقيقي للناس الطيبين". وقد وثقت الواقعة بكاميرا مثبتة على دراجتها ونشرت الفيديو، ليثير ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد ساعات قليلة، أعلنت وزارة الداخلية كشف ملابسات الحادث، إذ تمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية السائق وضبطه داخل دائرة قسم منشأة ناصر، والتحفظ على مركبته. وبمواجهته، أقر بما ارتكبه، لتُتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي أول تعليق لها بعد الواقعة، نشرت السائحة الأمريكية رسالة مطولة على إنستجرام أوضحت فيها تفاصيل ما جرى وتعامل السلطات معها، مؤكدة أنها ما زالت ترى مصر بلدًا آمنًا رغم تجربتها القاسية.

وقالت: "أود أن أطلعكم على تطور مهم: الشرطة ألقت القبض بالفعل على الشخص الذي سرقني وتحرش بي داخل المقابر، وذلك خلال أقل من خمس ساعات من نشر الفيديو على يوتيوب. تواصلوا معي مباشرة وأبلغوني بأنه قيد الاحتجاز، وسرعة تحركهم كانت مدهشة بالفعل".

وتابعت في رسالتها على إنستجرام: "صباح اليوم ذهبت إلى قسم الشرطة للإدلاء بأقوالي، وحرصوا على الاطمئنان عليّ والتعامل مع الموقف بالشكل المناسب. أتوجه بالشكر للشرطة على سرعة استجابتهم، ولكل من تابع الحادثة وقدم الدعم أو بادر بالتبليغ للجهات المعنية. هذا الرجل سيُحاسَب على ما فعل، ولن يتمكن من تكرار ذلك مع أي شخص آخر".

وأضافت السائحة الأمريكية: "أود التأكيد مجددًا أنني ما زلت أرى أن مصر بلد آمن جدًا. وكأي مكان في العالم، هناك أشخاص جيدون وآخرون سيئون، وأحياء أكثر أمانًا من غيرها. وكما ذكرت في الفيديو، فإن المقابر الإسلامية التي كنت أزورها ليست منطقة سياحية، ورغم أنني تعرضت لموقف سلبي من شخص واحد، إلا أن الكثير من أهالي المنطقة سارعوا لمساعدتي عندما طلبت النجدة، وهو ما يعكس الوجه الحقيقي للناس الطيبين هنا".

وتابعت السيدة الأمريكية: "مرة أخرى، شكرًا لكل من أظهر دعمه وأبلغ عن الحادثة. أراكم في الفيديو القادم، مع خالص المحبة من مصر".

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله سائق "توك توك" وهو يتحرش بسيدة أجنبية أثناء سيرها بدراجة نارية في محيط مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة، وأجبرها على دفع مبلغ مالي.

وتوصلت التحريات إلى تحديد المركبة والسائق المقيم بدائرة قسم منشأة ناصر، حيث جرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التحفظ على مركبة "التوك توك".