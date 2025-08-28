كتب- محمود الشوربجي:

استمعت نيابة المرج، إلى أقوال فتاة أقدم والدها على طعن والدتها، ما أسفر عن مصرعها، ثم طعن ابنته فأصابها بجروح غائرة وتلقت العلاج داخل المستشفى.

وقالت الفتاة إن والدها كان دائم التعدي على والدتها وسبها ليلا ونهارا، فأخذتها والدتها وتركت له المنزل وذهبت إلى منزل أهلها بالمرج، مضيفة أن والدتها رفضت العودة إلى منزل الزوجية "كانت خايفه ترجعله تاني"، فطلبت الطلاق وأثناء العتاب نشبت بينهما مشادة كلامية أقدم فيها الأخير على طعن الضحية.

البداية كانت عندما تلقت أجهزة مديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المرج يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل مسكنها بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، الذي أقدم على طعنها عدة طعنات أسفرت عن مصرعها بسبب هجرها بيت الزوجية ورفضها العودة، كما طعن ابنته ما أسفر عن إصابتها.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج في ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات

