ضبط 1058 مخالفة و11 متعاطيًا و14 هاربا على الإقليمي في 24 ساعة

كتب - عاطف مراد:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 1,058 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير عكس الاتجاه، ومخالفات تحميل الركاب، وشروط التراخيص، وأعطال الأمن والمتانة.

كما جرى فحص 167 سائقًا، وأسفرت النتائج عن ضبط 11 حالة إيجابية لتعاطي المواد المخدرة. وتمكنت الحملات كذلك من ضبط 14 محكومًا عليهم بإجمالي 19 حكمًا قضائيًا، إلى جانب التحفظ على 4 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

واتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات والقضايا المضبوطة.

