كتب - علاء عمران:





كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد سيارة ميكروباص يقود برعونة بعدما أخرج قدمه من السيارة أثناء السير بمطروح، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.



وبالفحص، تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط السيارة وقائدها، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.



وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر بالفيديو، وجرى التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.