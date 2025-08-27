إعلان

الداخلية تداهم مصنع حلوى مولد مغشوشة في المنوفية | صور

12:43 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

المضبوطات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط مالك مصنع حلوى كائن بدائرة مركز شرطة الباجور، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وعدم توافر الاشتراطات الصحية والصناعية، وحيازته كميات ضخمة من "حلوى المولد" مجهولة المصدر يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 4 أطنان من حلوى المولد مختلفة الأحجام تحت التجهيز والمنتج النهائي مدون عليها علامات تجارية وهمية، إضافة إلى أكثر من 4 أطنان خامات مجهولة المصدر تُستخدم في التصنيع، إلى جانب الأدوات والمعدات المستخدمة داخل المصنع.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية صحة المواطنين وضبط المنتجات المغشوشة بالأسواق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حلوى مولد مغشوشة المنوفية حملات امنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
ضبط عصابة أجانب تروج المخدرات من داخل "توك توك" بالقاهرة

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بلِّغوا رسميًا.. النيابة تُشيد بتعاون المواطنين وتحذّر من نشر المقاطع المصوَّرة على السوشيال
الآن يمكنك نزول البحر.. 8 شواطئ في الإسكندرية ترفع الرايات الصفراء
الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد في ختام زيارته للعلمين
وفاة المنتج طارق صيام
شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر