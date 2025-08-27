الداخلية تداهم مصنع حلوى مولد مغشوشة في المنوفية | صور

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط مالك مصنع حلوى كائن بدائرة مركز شرطة الباجور، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وعدم توافر الاشتراطات الصحية والصناعية، وحيازته كميات ضخمة من "حلوى المولد" مجهولة المصدر يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 4 أطنان من حلوى المولد مختلفة الأحجام تحت التجهيز والمنتج النهائي مدون عليها علامات تجارية وهمية، إضافة إلى أكثر من 4 أطنان خامات مجهولة المصدر تُستخدم في التصنيع، إلى جانب الأدوات والمعدات المستخدمة داخل المصنع.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية صحة المواطنين وضبط المنتجات المغشوشة بالأسواق.