سقوط عصابة استغلت الأطفال في التسول بشوارع القاهرة

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" لقيامهما باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بمناطق مصر الجديدة والنزهة في القاهرة، حيث ضُبط بصحبتهما 4 أطفال من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع والتسول.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي في استغلال الأطفال لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال إلى ذويهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، بينما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى أسرته إحدى دور الرعاية.