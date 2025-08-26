إعلان

خدعهم بالعلاج الروحاني.. ضبط دجال استغل فيسبوك للنصب على المواطنين بالإسكندرية

12:56 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص له معلومات جنائية، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على العلاج الروحاني، وممارسة أعمال الدجل والشعوذة، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام المتهم (مقيم بمحافظة القاهرة) بالنصب على المواطنين تحت ستار العلاج الروحاني.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، والأدوات المستخدمة في أعمال الدجل.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

