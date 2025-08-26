إعلان

ضبط موظفين باعا أوراق إجابات امتحانات لتاجر خردة بـ2500 جنيه بالجيزة

12:55 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

ضبط- تعبيرية

كتب - صابر المحلاوي:
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات واقعة اختفاء أوراق إجابات امتحانات من إحدى المدارس الحكومية، وتبين أن موظفين بالمدرسة باعا الأوراق لتاجر خردة مقابل 2500 جنيه.
تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بتلقي العميد محمد ربيع، مدير قطاع الشمال، بلاغًا من مديرة مدرسة حكومية للتعليم الأساسي، باكتشافها اختفاء أوراق إجابات الامتحانات التي كانت محفوظة بمخزن المدرسة لحين نقلها للإدارة التعليمية.
وتوصلت تحريات المقدم محمد طارق، رئيس مباحث الوراق، إلى أن موظفًا وموظفة بشؤون الطلاب باعا أوراق الإجابات لتاجر خردة مقابل 2500 جنيه.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الثلاثة، واستردت الأوراق، وجارٍ استكمال التحقيقات.

