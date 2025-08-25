ضبط شخصين يديران 705 مواقع إلكترونية بدون ترخيص بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

ألقت مأمورية من مباحث المصنفات القبض على شخصين؛ يديران 705 مواقع إلكترونية بدون ترخيص في الجيزة.

المتهمان يستغلان تلك المواق لبث المحتوى المقرصن المملوك لمختلف شركات الإنتاج الفنى وهيئات البث الإذاعى بالمخالفة لقوانين حقوق الملكية الفكرية.

وأمكن ضبطما وبحوزتهما 3 أجهزة لاب توب وهاتفي محمول بفحصهم تبين احتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى ومفعل عليهما محافظ إلكترونية بها مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى واتحذت الشرطة الإجراءات القانونية اللازمة.