لحظة غضب تنتهي بطعنات قاتلة… كواليس جريمة زوجية هزت أكتوبر

كتب - محمد شعبان:

في مشهد صادم هز مدينة أكتوبر، شهد أحد محال الزجاج بالحي الخامس قرب حديقة الياسمين، مشاجرة حادة بين زوج وزوجته انتهت بجريمة مروعة.

وفقًا للبلاغ الوارد لمدير مباحث الجيزة، تطورت المشادة الكلامية بين الزوجين داخل المحل، ليقوم الزوج في لحظة غضب بطعن زوجته عدة طعنات متفرقة في الصدر والرقبة، ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة.

فور وقوع الحادث، انتقلت قوات الشرطة إلى الموقع، تحفظت على الزوج والسلاح المستخدم ونقلت المصابة إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الواقعة ودوافع الجريمة.