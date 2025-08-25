إعلان

لحظة غضب تنتهي بطعنات قاتلة… كواليس جريمة زوجية هزت أكتوبر

07:30 م الإثنين 25 أغسطس 2025

جريمة قتل - تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

في مشهد صادم هز مدينة أكتوبر، شهد أحد محال الزجاج بالحي الخامس قرب حديقة الياسمين، مشاجرة حادة بين زوج وزوجته انتهت بجريمة مروعة.

وفقًا للبلاغ الوارد لمدير مباحث الجيزة، تطورت المشادة الكلامية بين الزوجين داخل المحل، ليقوم الزوج في لحظة غضب بطعن زوجته عدة طعنات متفرقة في الصدر والرقبة، ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة.

فور وقوع الحادث، انتقلت قوات الشرطة إلى الموقع، تحفظت على الزوج والسلاح المستخدم ونقلت المصابة إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الواقعة ودوافع الجريمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جريمة جريمة قتل أكتوبر محل زجاج الجيزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان