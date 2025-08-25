كتب- أحمد أبو النجا:

ألقت أجهزة الأمن بسوهاج القبض على سائق سيارة نقل برفقة عامل آخر بعد تداول مقطع فيديو يظهرهما أثناء تفريغ حمولة من مياه الصرف الصحي في إحدى الترع بدائرة مركز شرطة البلينا.

وقالت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، إنه بالفحص تم تحديد وضبط السيارة والشخصين الظاهرين في الفيديو، وتبين أن قائد السيارة لا يحمل رخصة قيادة، وكلاهما مقيم بدائرة المركز.

وأضاف البيان أن المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.