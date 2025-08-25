إعلان

فيديو صادم | ضبط سائق يلوث ترعة بمياه الصرف الصحي في سوهاج والأمن يتدخل

03:08 م الإثنين 25 أغسطس 2025

المتهمين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد أبو النجا:

ألقت أجهزة الأمن بسوهاج القبض على سائق سيارة نقل برفقة عامل آخر بعد تداول مقطع فيديو يظهرهما أثناء تفريغ حمولة من مياه الصرف الصحي في إحدى الترع بدائرة مركز شرطة البلينا.

وقالت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، إنه بالفحص تم تحديد وضبط السيارة والشخصين الظاهرين في الفيديو، وتبين أن قائد السيارة لا يحمل رخصة قيادة، وكلاهما مقيم بدائرة المركز.

وأضاف البيان أن المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مياه الصرف الصحي سوهاج سائق سيارة نقل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الاثنين
انخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء فصل الصيف
"فخ النجاة".. هل بدأت إسرائيل "التهجير الطوعي" للفلسطينيين من غزة؟