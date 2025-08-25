طفل 14 عامًا يقود سيارة بالشرقية.. والداخلية تكشف التفاصيل | فيديو

كتب- أحمد أبو النجا:

ألقت أجهزة الأمن بالشرقية القبض على طفل يبلغ من العمر 14 عامًا بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقود سيارة ملاكي بصحبة طفل آخر بمدينة العاشر من رمضان.

وقالت الوزارة في بيان لها، الاثنين، إنه بالفحص تم تحديد السيارة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، وتم ضبط مالكها الذي يقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وقائد السيارة وقت الواقعة هو نجله القاصر.

وأكد والد الطفل خلال التحقيقات أنه لم يكن على علم بقيادة نجله للسيارة.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من القاصر ووالده وفقًا للقانون.