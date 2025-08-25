كتب- أحمد أبو النجا:

تابعت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات سير عملية فتح مقرات الاقتراع بالخارج، في إطار جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك في عدد من الدول العربية والأفريقية والأوروبية، على النحو التالي:

الدول العربية:

الأردن: السفارة في عمان، والقنصلية في العقبة

البحرين: السفارة في المنامة

المملكة العربية السعودية: السفارة في الرياض، والقنصلية في جدة

العراق: السفارة في بغداد

الكويت: السفارة في الكويت

قطر: السفارة في الدوحة

لبنان: السفارة في بيروت

الدول الأفريقية:

جيبوتي: السفارة في جيبوتي

إثيوبيا: السفارة في أديس أبابا

إريتريا: السفارة في أسمرة

كينيا: السفارة في نيروبي

أوغندا: السفارة في كمبالا

تنزانيا: السفارة في دار السلام

مدغشقر: السفارة في تناناريف

الدول الأوروبية:

اليونان: السفارة في أثينا

قبرص: السفارة في نيقوسيا

تركيا: السفارة في أنقرة، والقنصلية في إسطنبول

بلغاريا: السفارة في صوفيا

روسيا: السفارة في موسكو

رومانيا: السفارة في بوخارست

فنلندا: السفارة في هلسنكي

ألمانيا: السفارة في برلين، والقنصليتان في فرانكفورت وهامبورج

السويد: السفارة في ستوكهولم

الدنمارك: السفارة في كوبنهاجن

النرويج: السفارة في أوسلو

التشيك: السفارة في براج

وتستمر عملية التصويت تباعًا في باقي المقار الانتخابية حول العالم وفق التوقيت المحلي لكل دولة، فيما تتابع غرفة العمليات المركزية بالهيئة فتح اللجان على مدار الساعة لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام.

وتُجرى الانتخابات في الخارج داخل 136 مقرًا انتخابيًا بالسفارات والقنصليات في 117 دولة حول العالم، والتي صدر بشأنها قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وكان المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن إجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في 5 محافظات بين 10 مرشحين.