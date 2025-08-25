كتب- أحمد عادل:

روى الطبيب محمد بسيوني، طبيب امتياز بمستشفى السيد جلال الجامعي، تفاصيل الاعتداء عليه وإصابته بجرح قطعي في الوجه، أثناء فترة عمله داخل المستشفى.

وقال بسيوني في تصريحات لـ"مصراوي" إنه أثناء مباشرته العمل، فوجئ بدخول مريض في حالة هيجان يعاني من جروح قطعية متفرقة بالجسد نتيجة إصابته في مشاجرة، وكان يقوم بسب الأطباء المتواجدين داخل المستشفى، مشيرًا إلى أن المريض بدا في حالة عدم اتزان وتحت تأثير المواد المخدرة.

وأضاف أن المريض بعدما علم أنه الطبيب المسؤول في ذلك الوقت، تعدى عليه مستخدمًا مشرطًا طبيًا عثر عليه داخل المستشفى، ما تسبب في إصابته بجرح قطعي في الوجه.

وأشار بسيوني إلى أنه رغم دخول المريض في حالة هيجان وقيامه بسب الأطباء، إلا أن أمن المستشفى لم يتدخل، حتى وقعت واقعة الاعتداء عليه.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على المريض المتهم بالاعتداء على الطبيب، وتبين إصابته بعدة جروح قطعية في مشاجرة سابقة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إشارة من المستشفى تفيد بقيام مريض بالاعتداء على طبيب امتياز باستخدام مشرط طبي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

