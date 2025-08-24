تأجيل محاكمة 50 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان لـ 26 أكتوبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 50 متهمًا في القضية رقم 14739 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر، والمعروفة بالهيكل الإداري للإخوان، لجلسة 26 أكتوبر لسماع الشهود.

وكشف أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من عام 2021 وحتى 9 مايو 2022، المتهمون من الأول وحتى السادس تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

ووجه للمتهمين من السابع وحتى الأخير الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين 18 و20 و31، حرضوا على ارتكاب جريمة إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

