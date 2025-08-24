أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب و2741 مخالفة في يوم واحد

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لتعزيز السيطرة الأمنية ومكافحة التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5 قضايا تهريب بضائع، وتحرير 2741 مخالفة مرورية متنوعة، إضافة إلى ضبط 38 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 348 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بجانب ضبط 4 قضايا تتعلق بالهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية على جميع المنافذ لضمان إحكام السيطرة الأمنية.