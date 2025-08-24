إعلان

فيديو صادم | عامل يقتل قطة داخل مطبخ بقرية سياحية.. والداخلية تتحرك

01:08 م الأحد 24 أغسطس 2025

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على قطة ما أدى إلى نفوقها بمطروح.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طباخ بإحدى القرى السياحية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب دخول القطة إلى المطبخ محل عمله وإحداث تلفيات به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

