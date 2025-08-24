بسبب خلاف على البيع والشراء.. جزار يطعن عاملًا داخل محل بالجيزة | فيديو
12:28 م الأحد 24 أغسطس 2025
كتب - علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على بائع بأحد المحال بالجيزة.
وقال الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الأهرام بالجيزة من ( إحدى السيدات ونجلها "عامل بأحد المحال" مصاب بجرح قطعى بالقدم – مقيمين بدائرة قسم شرطة فيصل ) بتضررهما من ( أحد الأشخاص "جزار") لقيامه بالتعدى على نجلها بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته عقب حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات حول البيع والشراء.
أمكن ضبطه والسلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار اليه لذات الخلافات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
