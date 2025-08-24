إعلان

السلامة أولاً.. الداخلية تضبط 666 دراجة نارية مخالفة لإجراءات الأمان

12:17 م الأحد 24 أغسطس 2025

دراجة نارية

كتب - علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مرورية مكثفة أسفرت عن ضبط 666 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية، في إطار خطة الوزارة لرفع مستوى السلامة المرورية وحماية الأرواح.

وجددت وزارة الداخلية مناشدتها لقائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة أثناء القيادة، مؤكدة أن حملات ضبط المخالفين مستمرة، كما حثت قائدي السيارات على الالتزام بالحارات المخصصة لتحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث، تجنباً للمساءلة القانونية.

اقرأ أيضا:

تنسيق كلية الشرطة 2025 /2026.. شروط القبول والمواعيد ورابط التقديم (التفاصيل)

شروط الالتحاق بكلية الشرطة 2025/2026 | ذكور وإناث

التقديم يبدأ اليوم.. شروط وضوابط القبول في كلية الشرطة 2025–2026

دراجة نارية وزارة الداخلية حملات مرورية
