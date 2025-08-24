إعلان

سحب 933 رخصة قيادة لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني

12:06 م الأحد 24 أغسطس 2025

تركيب الملصق الإلكتروني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من سحب 933 رخصة قيادة على مستوى الجمهورية لعدم التزام أصحابها بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك في إطار تطبيق لوائح المرور المنظمة للمنظومة الإلكترونية المرورية.

يأتي ذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني يوم 30 مارس 2021، حيث بدأت وحدات المرور في تفعيل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتواصل إدارات المرور استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني الذي يُعد خطوة أساسية لتطبيق منظومة مرورية متكاملة، مع إتاحة خدمة التقديم وسداد الرسوم إلكترونياً عبر موقع بوابة مرور مصر.

كما قررت وزارة الداخلية استمرار العمل في وحدات المرور حتى الخامسة مساءً لتيسير إجراءات تركيب الملصق، بجانب الفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تركيب الملصق الإلكتروني المنظومة الإلكترونية المرورية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد حادث أبو تلات.. تحذير جديد لرواد الإسكندرية: ممنوع نزول البحر في هذه الشواطئ- صور
سعر الدولار يعود للتراجع إلى أدنى مستوى له خلال عام في تعاملات اليوم