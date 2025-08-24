سحب 933 رخصة قيادة لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من سحب 933 رخصة قيادة على مستوى الجمهورية لعدم التزام أصحابها بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك في إطار تطبيق لوائح المرور المنظمة للمنظومة الإلكترونية المرورية.

يأتي ذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني يوم 30 مارس 2021، حيث بدأت وحدات المرور في تفعيل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتواصل إدارات المرور استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني الذي يُعد خطوة أساسية لتطبيق منظومة مرورية متكاملة، مع إتاحة خدمة التقديم وسداد الرسوم إلكترونياً عبر موقع بوابة مرور مصر.

كما قررت وزارة الداخلية استمرار العمل في وحدات المرور حتى الخامسة مساءً لتيسير إجراءات تركيب الملصق، بجانب الفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.