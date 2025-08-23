سرقة 1100 تابلت من وزارة التعليم .. ما قصة صاحب محلات "كوكو آند إس"؟

كتب- صابر المحلاوي:

تصدر رجل الأعمال كيرلس حشمت الشهير بـ"كوكو"، ومالك سلسلة محلات "كوكو آند إس"، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب ظهوره في بث مباشر من الصين، تحدث فيه عن ملابسات القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سرقة 1100 تابلت من مخازن وزارة التربية والتعليم بمدينة 6 أكتوبر".

الحكم الغيابي:

كانت المحكمة المختصة أصدرت حكمًا غيابيًا بالسجن المشدد 15 عامًا على "حشمت"، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين، بينهم شريكه وصاحب محلات بشارع عبد العزيز، فيما تراوحت باقي الأحكام بين السجن المشدد 10 سنوات والحبس والعزل من الوظيفة لثلاثة مسؤولين بالوزارة، بينما حصل متهم واحد على البراءة.

رواية "كوكو" من الصين:

في بث مباشر، قال "حشمت": "أنا نازل أواجه المشكلة دي.. عشان لو حصلي حاجة، يبقى الناس كلها عارفة الحقيقة"، مؤكدًا أنه وقع ضحية عملية نصب.

وأوضح أن الأزمة بدأت في 3 سبتمبر الماضي، عندما عرض عليه تاجر يتعامل معه بانتظام – ويدعى "ه. ال." – شراء كمية كبيرة من أجهزة "تابلت" من طراز "سامسونج"، زاعمًا أنها "مصادرات جمارك" ولها أوراق رسمية.

وبناءً على الثقة، اشترى "حشمت" 500 جهاز، وقام بعرضها للبيع عبر بث مباشر على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا ذلك دليلًا على حسن نيته، متسائلًا: "لو كنت أعلم أنها مسروقة، هل كنت سأعرضها على الملأ؟"

وأضاف أنه بعد أيام قليلة من سفره إلى الصين، داهمت الأجهزة الأمنية مخازنه وصادرت الأجهزة، ليكتشف أنها مسروقة من مخازن وزارة التربية والتعليم.

متهمون وسلسلة وسطاء:

كشف "حشمت" أن المورد "ه. ال." اشترى البضاعة من تاجر آخر يدعى "أ. ج."، والذي سلم نفسه للشرطة لاحقًا، مؤكدًا أن هناك وسطاء آخرين تم إخلاء سبيلهم بحجة "حسن النية"، بينما صدر الحكم بحقه وشريكه فقط.

وأكد: "أنا ما سرقتش ولا ظلمت حد، أنا تاجر بشتري بضاعة وبعرضها"، مشيرًا إلى أنه أوقف البيع فور علمه بالمشكلة، وأعاد ما تبقى من الأجهزة للمورد، ونشر تنبيهات لعملائه لإرجاع ما تم بيعه.

تحقيقات النيابة والرقابة الإدارية:

كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فور تلقيها بلاغًا من مدير الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم، باكتشاف سرقة 1100 جهاز "تابلت" من مخزن التطوير التكنولوجي بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد أعضاء لجنة الفحص صحة الواقعة، فيما كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أن متهمين اثنين نفذا السرقة من داخل المخزن بطريق المغافلة، ثم جرى تداول الأجهزة عبر أربعة متهمين آخرين لإخفاء المسروقات وتوزيعها بالأسواق.

وفي ختام بثه المباشر، شدد "كوكو" على أنه عائد إلى مصر لمواجهة مصيره، قائلاً: "أنا راجع بلدي، وواثق في قضاء بلدي العادل.. أنا مظلوم، وحقي هيرجع".