ضبط 4 أشخاص عطلوا المرور بـ"زفة" في المنصورة

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام عدد من الأشخاص بتعطيل الحركة المرورية أثناء سيرهم في موكب زفاف بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارات وقائديها، وتبين أنهم أربعة أشخاص مقيمون بمحافظة الدقهلية. وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة خلال احتفالهم بزفاف أحد أقاربهم.

تم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديها.