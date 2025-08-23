كتب- صابر المحلاوي:

حددت محكمة شمال الجيزة المدنية "دائرة التعويضات"، جلسة 23 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات دعوى التعويض المقامة من سيدة ضد رئيس نادي الزمالك بصفته، والمسؤول الإعلامي للنادي، تطالب فيها بتعويض قدره 20 مليون جنيه، على خلفية تضررها من ظهور رقم هاتفها في الإعلان الترويجي الخاص بتقديم لاعب الفريق الجديد عدي الدباغ.

وجاء في صحيفة الدعوى، التي حملت رقم 5025 لسنة 2025 مدني شمال الجيزة، أن الإعلان الذي نشر عبر الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 8 مايو الماضي، تضمن ظهور رقم هاتف المدعية على شاشة الهاتف المحمول بيد اللاعب الجديد، في أحد مشاهد الفيديو الدعائي.

وأشارت الدعوى إلى أن الواقعة تسببت في أضرار نفسية ومعنوية جسيمة للمدعية، جراء تلقيها آلاف المكالمات اليومية من مشجعين، تضمنت عبارات سب وتنمر وتطاول على كرامتها وخصوصيتها، فضلًا عن رسائل مسيئة عبر تطبيق "واتس آب".

وطالبت المدعية في ختام دعواها، بإلزام نادي الزمالك ومسئوليه بتعويض قدره 20 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الإعلان.

