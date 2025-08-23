إعلان

بها 29 ألف كتاب.. ضبط مطبعة غير مرخصة بالقاهرة

11:57 ص السبت 23 أغسطس 2025

ضبط متهم - تعبيرية

كتب- علاء عمران:
تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مطبعة ومخزن بمنطقة منشأة ناصر، لاتهامه بإدارة مطبعة بدون ترخيص وطباعة وبيع كتب دراسية خارجية دون الحصول على التصاريح اللازمة، في مخالفة للقانون واعتداء على حقوق الملكية الفكرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 29 ألف نسخة من كتب دراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية داخل المطبعة، جميعها بدون تصريح رسمي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

