سائق يتهم شقيق زوجته بالاصطدام بسيارة والده عمدا بالقليوبية

07:29 م الجمعة 22 أغسطس 2025

سائق تروسيكل

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر شخص من اصطدام قائد مركبة تروسيكل عمدًا بسيارة والده لإجباره على التنازل عن إحدى القضايا بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 أغسطس تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من قائد سيارة بتضرره من شقيق زوجته "قائد مركبة التروسيكل الظاهر بمقطع الفيديو" لاعتدائه عليه بالسب والاصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها؛ لوجود خلافات عائلية بينهما.

أمكن تحديد وضبط مركبة التروسيكل المستخدمة فى الواقعة وقائدها (عامل) والتحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

تروسيكل فيديو قضية القليوبية
