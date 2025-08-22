إعلان

مصدر أمني ينفي وجود انتهاكات داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

07:20 م الجمعة 22 أغسطس 2025

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمراكز إصلاح وتأهيل و

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تداولته إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بوجود انتهاكات داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد المصدر أن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية.

أوضح المصدر أن استمرارية الجماعة الإرهابية فى إطلاق تلك الأكاذيب والادعاءات تأتى فى إطار محاولاتها اليائسة للنيل من حالة الاستقرار التى تنعم بها البلاد، تؤكد على حالة الإفلاس التى تمر بها الجماعة وهو ما يعيه الشعب المصرى.

اقرأ أيضا:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الداخلية انتهاكات ادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية مراكز الإصلاح والتأهيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الإيجار القديم إلى البكالوريا ومجلس الشيوخ.. وزير الشؤون النيابية يوضح موقف الحكومة من الملفات الشائكة
لضمان إدخال المساعدات.. مقرر أممي يطالب بإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة