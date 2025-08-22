الداخلية تكشف كواليس سرقة سيارة مُحملة بحقائب سفر بالسلام

كتب - عاطف مراد:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق يعمل بإحدى الشركات، بدائرة قسم شرطة السلام أول، لاتهامه بالاستيلاء على سيارة مُحملة بحقائب سفر متنوعة ومبلغ مالي من مقر الشركة.

وكشفت التحريات أن المتهم احتفظ بالمضبوطات لحين التصرف فيها، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد هويته وضبطه.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.