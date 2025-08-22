6 سيارات مسروقة تكشف شبكة إجرامية خطيرة في القاهرة



كتب - عاطف مراد:

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في جرائم سرقة السيارات، حيث تمكنت من ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية، وذلك بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، بعد ثبوت تورطهما في ارتكاب عدة جرائم سرقة.

وكشفت التحريات أن المتهمين اعتادا ممارسة نشاطهما الإجرامي بذات الأسلوب، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب 6 وقائع سرقة سيارات.

وأرشد المتهمان عن كافة المسروقات المستولى عليها، والتي عُثر عليها بحوزة عميلهما سيئ النية "عاطل – مقيم بدائرة القسم"، حيث تم ضبطه أيضًا.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمون للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.