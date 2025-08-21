سرقة فاشلة تكشف لغزًا أغرب.. ماذا حدث داخل شقة بأكتوبر؟

كتب - محمد شعبان:

لحظة صادمة عاشها أحد سكان أكتوبر بعدما ضبط لصًا في أثناء تسلله إلى بيته لكن المفاجأة الأكبر ليست في السرقة نفسها، بل ما حدث بعدها.

مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا من عامل مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر أفاد فيه بضبط عاطل مقيم بمحافظة الفيوم أثناء تسلله إلى منزله والشروع في سرقته.

التحريات كشفت مفاجأة أكبر، الأجهزة الأمنية نجحت في تحديد وضبط شخصين يقيمان بمحل البلاغ تبين تكبيلهما للمتهم وتصويره بعد ضبطه.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكابهما الواقعة، ووأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

