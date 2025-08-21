إعلان

سرقة فاشلة تكشف لغزًا أغرب.. ماذا حدث داخل شقة بأكتوبر؟

06:34 م الخميس 21 أغسطس 2025

المتهمون الثلاثة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

لحظة صادمة عاشها أحد سكان أكتوبر بعدما ضبط لصًا في أثناء تسلله إلى بيته لكن المفاجأة الأكبر ليست في السرقة نفسها، بل ما حدث بعدها.

مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا من عامل مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر أفاد فيه بضبط عاطل مقيم بمحافظة الفيوم أثناء تسلله إلى منزله والشروع في سرقته.

التحريات كشفت مفاجأة أكبر، الأجهزة الأمنية نجحت في تحديد وضبط شخصين يقيمان بمحل البلاغ تبين تكبيلهما للمتهم وتصويره بعد ضبطه.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكابهما الواقعة، ووأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اقرأ أيضا:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرقة أكتوبر لص تصوير فيديو الجيزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذير وتوضيح.. بيان من شعبة الذهب بشأن "ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية"
5 ظواهر جوية تضرب المحافظات خلال ساعات- توقعات حالة الطقس