إعلان

"لدفاعه عن فتاة من التحرش".. القبض على 5 متهمين بالتعدي على شاب بالإسكندرية

03:58 م الخميس 21 أغسطس 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 5 أشخاص بالتعدى على آخر بالضرب وإحداث إصابته بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد المجني عليه مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية "مصاب بجرح قطعى بالرأس"، وبسؤاله قرر أنه حال سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، فوجئ بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى الفتيات، وعند قيام المجنى عليه بمعاتبته استعان بـ4 أشخاص من أصدقائه وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته بإستخدام زجاجة فارغة.

تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 5 طلاب - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا:

والدة المذيعة شيماء جمال: تنفيذ حكم الإعدام في أيمن حجاج والغرابلي قاتلي ابنتي

"دفنوه جنب ابنه".. دفاع قاتل المذيعة شيماء جمال يكشف تفاصيل إعدام موكله

أول قرار بشأن دعوى مرتضى منصور لإلغاء سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية الإسكندرية شرطة أول المنتزه بالإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذير وتوضيح.. بيان من شعبة الذهب بشأن "ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية"
5 ظواهر جوية تضرب المحافظات خلال ساعات- توقعات حالة الطقس