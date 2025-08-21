كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 5 أشخاص بالتعدى على آخر بالضرب وإحداث إصابته بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد المجني عليه مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية "مصاب بجرح قطعى بالرأس"، وبسؤاله قرر أنه حال سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، فوجئ بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى الفتيات، وعند قيام المجنى عليه بمعاتبته استعان بـ4 أشخاص من أصدقائه وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته بإستخدام زجاجة فارغة.

تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 5 طلاب - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

