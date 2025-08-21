إعلان

الداخلية تضبط 15 طن دقيق قبل بيعها في السوق السوداء خلال 24 ساعة

11:49 ص الخميس 21 أغسطس 2025

كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 15 طن دقيق قبل بيعها في السوق السوداء خلال 24 ساعة.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن 15 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

ويأتي ذلك في إطار مواصلة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

