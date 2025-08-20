إعلان

ضبط مسئول كيان تعليمي وهمي بتهمة النصب على المواطنين بمدينة نصر

08:49 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

قبض تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المدير المسئول عن كيان تعليمي غير مرخص بمدينة نصر أول بالقاهرة، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

وكشفت التحريات أن المتهم أنشأ كيانًا تعليميًا وهميًا بدون ترخيص، وزعم منح شهادات في عدة مجالات بدعوى أنها مؤهلة للحصول على فرص عمل بالشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة"، مقابل مبالغ مالية.

وعُثر بحوزته على كتب ونماذج اشتراك وإيصالات ودفاتر تحصيل نقدية وختم أكلاشيه، إضافة إلى وحدة تخزين إلكترونية تحتوي على مستندات تؤكد نشاطه غير المشروع.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط مسئول كيان تعليمي وهمي كيان تعليمي وهمي ضبط مسئول بتهمة النصب على المواطنين ممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب النصب على المواطنين بمدينة نصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان