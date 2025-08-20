ضبط مسئول كيان تعليمي وهمي بتهمة النصب على المواطنين بمدينة نصر

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المدير المسئول عن كيان تعليمي غير مرخص بمدينة نصر أول بالقاهرة، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

وكشفت التحريات أن المتهم أنشأ كيانًا تعليميًا وهميًا بدون ترخيص، وزعم منح شهادات في عدة مجالات بدعوى أنها مؤهلة للحصول على فرص عمل بالشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة"، مقابل مبالغ مالية.

وعُثر بحوزته على كتب ونماذج اشتراك وإيصالات ودفاتر تحصيل نقدية وختم أكلاشيه، إضافة إلى وحدة تخزين إلكترونية تحتوي على مستندات تؤكد نشاطه غير المشروع.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.