تجديد حبس "شاكر محظور" لنشره مقاطع خادشة للحياء

كتب- أحمد عادل:

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة حبس البلوجر محمد شاكر، المعروف بـ"شاكر محظور"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

واستمعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة إلى أقوال المتهم، الذي واجه بلاغات تتهمه ببث محتوى يتضمن إيحاءات وألفاظًا خادشة بغرض تحقيق نسب مشاهدة وجني أرباح مالية.

وفي وقت سابق كانت النيابة قد قررت إخلاء سبيله ومدير أعماله في قضية أخرى تتعلق بحيازة سلاح ناري غير مرخص ومواد مخدرة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض عليه بعد تعدد البلاغات ضده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

