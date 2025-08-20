إعلان

رقصة سيارات.. ضبط شابين استعرضا في زفاف بأبو كبير | فيديو

12:56 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

المتهم

كتب- أحمد أبو النجا:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائدا سيارتين ملاكي يسيران برعونة ويؤديان حركات استعراضية بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية، معرضَين حياتهما وحياة المواطنين للخطر.
بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارتين المشار إليهما (إحداهما منتهية التراخيص)، وقائديهما (مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو كبير). وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة أثناء مشاركتهما في حفل زفاف أحد معارفهما.
تم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

ضبط شابين استعراض في زفاف بأبو كبير وزارة الداخلية مركز شرطة ههيا
