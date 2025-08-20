إعلان

كشف ملابسات فيديو لشخص يمارس أعمال بلطجة باستخدام سلاح أبيض بكفر الشيخ

12:22 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

المتهم

كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يلوّح بسلاح أبيض بمحافظة كفر الشيخ.
وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبيّن أنه له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ، وعُثر بحوزته على كمية من مخدري الحشيش والشابو، وبندقية خرطوش، وسلاح أبيض.
وبمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وحيازته السلاح الناري والأبيض بقصد فرض سطوته الإجرامية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أعمال بلطجة سلاح أبيض كفر الشيخ
