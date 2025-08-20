لعدم ارتداء الخوذة.. ضبط 596 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

كتب- علاء عمران:



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 596 مخالفة لقائدي الدراجات النارية بسبب عدم ارتداء الخوذة.



وكانت وزارة الداخلية قد ناشدت قائدي الدراجات النارية بالالتزام بارتداء الخوذة حفاظًا على سلامتهم، كما دعت قائدي السيارات إلى الالتزام بالسير في الحارات المرورية المخصصة بما يحقق السيولة المرورية ويُقلل من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.



ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة وحماية أرواح المواطنين.



