مجلس القضاء الأعلى يقر الجزء الأول من الحركة القضائية

كتب- محمد الصاوي:

أقر مجلس القضاء الأعلى، في جلسته المنعقدة، برئاسة المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، الجزء الأول من الحركة القضائية، والذي تضمن ترقية 33 مستشارا بمحكمة النقض إلى وظيفة نائب رئيس محكمة النقض، وترقية 292 مستشارا من نواب رؤساء محاكم الاستئناف إلى درجة رئيس بمحاكم الاستئناف.

كما قرر المجلس ترقية 36 مستشارا بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم للتعيين كقضاة بمحكمة النقض، إلى جانب ترقية 324 مستشارا إلى درجة نائب رئيس بمحاكم الاستئناف، وكذا ترقية 400 رئيس محكمة من الفئة (أ) إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف.

وتضمنت الحركة القضائية نظر حركة التنقلات والتبادل بين القضاء والنيابة العامة وفقا للضوابط التي أقرها مجلس القضاء الأعلى مع مراعاة الظروف المرضية والاجتماعية، وفتح باب تقديم التظلمات لمدة أسبوع اعتبارا من الأربعاء، وحتى ظهر الثلاثاء المقبل الموافق 26 أغسطس الجاري بمقر الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.