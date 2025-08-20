إعلان

مجلس القضاء الأعلى يقر الجزء الأول من الحركة القضائية

12:24 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025

المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد الصاوي:

أقر مجلس القضاء الأعلى، في جلسته المنعقدة، برئاسة المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، الجزء الأول من الحركة القضائية، والذي تضمن ترقية 33 مستشارا بمحكمة النقض إلى وظيفة نائب رئيس محكمة النقض، وترقية 292 مستشارا من نواب رؤساء محاكم الاستئناف إلى درجة رئيس بمحاكم الاستئناف.

كما قرر المجلس ترقية 36 مستشارا بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم للتعيين كقضاة بمحكمة النقض، إلى جانب ترقية 324 مستشارا إلى درجة نائب رئيس بمحاكم الاستئناف، وكذا ترقية 400 رئيس محكمة من الفئة (أ) إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف.

وتضمنت الحركة القضائية نظر حركة التنقلات والتبادل بين القضاء والنيابة العامة وفقا للضوابط التي أقرها مجلس القضاء الأعلى مع مراعاة الظروف المرضية والاجتماعية، وفتح باب تقديم التظلمات لمدة أسبوع اعتبارا من الأربعاء، وحتى ظهر الثلاثاء المقبل الموافق 26 أغسطس الجاري بمقر الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس القضاء الأعلى عاصم الغايش محكمة النقض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان