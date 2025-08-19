كتب- رمضان يونس:

تظاهر العشرات أمام سفارة هولندا في الزمالك، اليوم، للتنديد بالاعتداء على مقر السفارة المصرية في لاهاي بهولندا.

وردد المحتجون هتافات تندد بموقف الشرطة الهولندية، وعدم توفيرها حماية كافية للسفارة المصرية، وتطالب بمحاسبة مرتكبي هذا الاعتداء من تنظيم الإخوان المسلمين، منها "قفل سفارة مش حرية دي جريمة إرهابية".

كما رفع المحتجون لافتات كتبوا عليها: "الاعتداء على سفارتنا جريمة"، و"لا للسماح بإرهاب السفارات"، و"الشعب يريد تسليم الإخوان"، و"لماذا تدعم هولندا الإخوان؟"، و"لا لدعم الإرهاب".

وسرعان ما فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا في محيط السفارة. وعززت إجراءاتها في كافة الشوارع المؤدية لها.

كان وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب أعرب خلال اتصال اليوم مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن بالغ الأسف إزاء الحادث الفردي الذي وقع أمام مقر السفارة المصرية في لاهاي، مشيراً إلى أنه تحدث في الأمر مع السلطات الأمنية المعنية واعتزامهم تكثيف الإجراءات الأمنية على السفارة المصرية اتساقاً مع المسؤوليات التي تقع على عاتق الدولة المضيفة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.