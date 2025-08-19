إعلان

مظاهرة أمام سفارة هولندا بالزمالك للتنديد بالاعتداء على سفارة مصر في لاهاي- صور وفيديو

04:42 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مظاهرة أمام سفارة هولندا بالزمالك (2)
  • عرض 12 صورة
    مظاهرة أمام سفارة هولندا بالزمالك (5)
  • عرض 12 صورة
    مظاهرة أمام سفارة هولندا بالزمالك (6)
  • عرض 12 صورة
    مظاهرة أمام سفارة هولندا بالزمالك (7)
  • عرض 12 صورة
    مظاهرة أمام سفارة هولندا بالزمالك (8)
  • عرض 12 صورة
    مظاهرة أمام سفارة هولندا بالزمالك (9)
  • عرض 12 صورة
    مظاهرة أمام سفارة هولندا بالزمالك (4)
  • عرض 12 صورة
    مظاهرة أمام سفارة هولندا بالزمالك (11)
  • عرض 12 صورة
    مظاهرة أمام سفارة هولندا بالزمالك (12)
  • عرض 12 صورة
    مظاهرة أمام سفارة هولندا بالزمالك (10)
  • عرض 12 صورة
    مظاهرة أمام سفارة هولندا بالزمالك (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- رمضان يونس:

تظاهر العشرات أمام سفارة هولندا في الزمالك، اليوم، للتنديد بالاعتداء على مقر السفارة المصرية في لاهاي بهولندا.

وردد المحتجون هتافات تندد بموقف الشرطة الهولندية، وعدم توفيرها حماية كافية للسفارة المصرية، وتطالب بمحاسبة مرتكبي هذا الاعتداء من تنظيم الإخوان المسلمين، منها "قفل سفارة مش حرية دي جريمة إرهابية".

كما رفع المحتجون لافتات كتبوا عليها: "الاعتداء على سفارتنا جريمة"، و"لا للسماح بإرهاب السفارات"، و"الشعب يريد تسليم الإخوان"، و"لماذا تدعم هولندا الإخوان؟"، و"لا لدعم الإرهاب".

وسرعان ما فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا في محيط السفارة. وعززت إجراءاتها في كافة الشوارع المؤدية لها.

كان وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب أعرب خلال اتصال اليوم مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن بالغ الأسف إزاء الحادث الفردي الذي وقع أمام مقر السفارة المصرية في لاهاي، مشيراً إلى أنه تحدث في الأمر مع السلطات الأمنية المعنية واعتزامهم تكثيف الإجراءات الأمنية على السفارة المصرية اتساقاً مع المسؤوليات التي تقع على عاتق الدولة المضيفة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مظاهرة أمام سفارة هولندا الاعتداء على سفارة مصر هولندا السفارة المصرية في لاهاي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مظاهرة أمام سفارة هولندا بالزمالك للتنديد بالاعتداء على سفارة مصر في لاهاي - صور وفيديو
أول رد فعل من مجلس الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر
5 ملفات رئيسية على مكتب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي