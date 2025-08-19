قرار جديد من وزارة الداخلية بشأن إنشاء مركز إصلاح (نص كامل)

كتب- أحمد أبو النجا:

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرار رقم 1265 لسنة 2025 بإنشاء مركز إصلاح جغرافي بالرمل بمديرية أمن الإسكندرية.

وجاء في القرار، بعد الاطلاع على قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1962 بشأن مراكز الإصلاح الجغرافية بالمحافظات، وعلى القرار الوزاري رقم 1654 لسنة 1971 بشأن اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح الجغرافية، وعلى القرار الوزاري رقم 3764 لسنة 1990 بشأن تنظيم مديرية أمن الإسكندرية، وعلى القرار الوزاري رقم 2555 لسنة 2022 بشأن تنظيم هيئة الشرطة، وعلى خطط الوزارة للموارد البشرية (للضباط - للأفراد - للموظفين المدنيين)، وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 9/7/2025، ما يلي:

المادة الأولى: يُنشأ بمديرية أمن الإسكندرية "مركز الإصلاح الجغرافي بالرمل"، ويكون مقره دائرة قسم ثانٍ شرطة الرمل.

المادة الثانية: تُنفذ بمركز الإصلاح الجغرافي المشار إليه الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالفقرة الثالثة من المادة (2) من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وذلك بالنطاق الجغرافي لمديرية أمن الإسكندرية.

المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى ما يخالفه.