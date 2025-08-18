إعلان

حريق مفاجئ يلتهم فيلا بجوار مول مصر

06:36 م الإثنين 18 أغسطس 2025

حريق - مطافي

كتب - محمد شعبان:

سكون كمبوند "البرنسس" بأول المدينة التعليمية انكسر فجأة مع تصاعد ألسنة اللهب من إحدى الفلل الفاخرة بجوار مول مصر بمدينة 6 أكتوبر.

بلاغ عاجل ورد للجهات الأمنية يفيد باندلاع حريق في فيلا تعود للواء مصطفى كمال، مكوّنة من طابقين. النيران بدأت من الطابق الأرضي، وسرعان ما ارتفعت أعمدة الدخان لتثير الذعر بين السكان.

خلال دقائق، هرعت سيارتان إطفاء مدعومتان بسيارة غاز إلى الموقع، وبدأت قوات الحماية المدنية جهودها لمحاصرة الحريق ومنع امتداده لباقي أجزاء الفيلا أو المباني المجاورة.

ولم يُسجل وقوع أي إصابات، بينما تواصل الأجهزة المختصة أعمال التبريد والمعاينة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

