رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل نظيره الإماراتي

كتب - أحمد أبو النجا:

استقبل المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم الاثنين وفداً قضائياً من دولة الإمارات العربية برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم إمارة الشارقة رئيس مجلس القضاء والوفد المرافق له.

وألقى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي كلمة عبر خلالها عن سعادته بالزيارة مشيداً بدور محكمة النقض المصرية في إرساء مبادئ العدالة.

فيما استعرض رئيس المجلس القضاء الأعلى عاصم الغايش دور محكمة النقض وقضاتاها وما لمسته محكمة النقض من تطور رقمي بدأ بإطلاق موقع المحكمة الالكتروني لمواكبة متطلبات العصر، وأرشفة الأحكام والكتب في شكل رقمي ليصبح نافذة للقضاة ،وتيسيرا على المتقاضين في متابعة طعونهم.

وأطلق "الغايش" بمناسبة زيارة الوفد الشقيق مدونة السلوك القضائي لتكون نبراساً للقاضي في مجاله، وتتضمن المدونة القواعد المنظمة لسلوك القضاة والموضحة لأسس مسالكهم المهنية والاجتماعية والأخلاقية، ذلك أن الأخلاق أساس النزاهة في عمل القاضي.

واختتم كلمته بالإعلان عن استعداد محكمة النقض للانتقال إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، داخل أول مجمع يحتضن كافة الجهات والهيئات القضائية- مدينة العدالة- والتي ستكون نقطة مضيئة في الجمهورية الجديدة تكفل للمواطنين صون حقوقهم.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات بين البلدين، واختتم اللقاء بالتقاط الصور التذكارية وتبادل الجانبان الدروع التذكارية تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية بين الدولتين.

