الداخلية تكشف تفاصيل ضبط الراقصة دوسة بكفر الشيخ

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط إحدى الراقصات المعروفة باسم "دوسة " بعد رصدها تقوم بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها بالرقص بملابس خادشة للحياء وإيحاءات جنسية منافية للآداب العامة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر راقصة مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء والإتيان بإيحاءات جنسية بصورة منافية للآداب العامة.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة بنطاق محافظة كفر الشيخ وبحوزتها هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامى".

بمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

اقرأ أيضا: