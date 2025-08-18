شاب يفبرك واقعة سطو بالهرم لإرضاء خطيبته.. ماذا يقول القانون؟

كتب- أحمد أبو النجا:

في واقعة غريبة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى شاب تعرضه لسطو مسلح من مجهولين أعلى دائري الهرم، مستخدمًا منشورًا عبر "فيسبوك" لاستعطاف خطيبته بعد خلافات بينهما، غير أن تحريات الأجهزة الأمنية كشفت كذب ادعائه وضبطته. الأمر يطرح تساؤلًا مهمًا: ماذا يقول القانون عن البلاغ الكاذب؟

العقوبات المقررة للبلاغ الكاذب

يحدد القانون المصري عقوبات واضحة ورادعة لجريمة البلاغ الكاذب، تختلف شدتها بحسب طبيعة البلاغ والأضرار المترتبة عليه، وكذلك ما إذا كان البلاغ متعلقًا بجناية أو جنحة أو مخالفة. وتهدف هذه العقوبات إلى ردع كل من تسول له نفسه استغلال آليات العدالة للإضرار بالآخرين أو تضليل السلطات.

تنص المادة (305) من قانون العقوبات على أن: كل من أبلغ شفاهة أو كتابة بأي طريقة كانت، وكانت الوقائع التي أبلغ عنها يعلم بكذبها، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا ترتب على البلاغ رفع دعوى جنائية، تكون العقوبة أشد، وقد تصل إلى الحبس والغرامة معًا.

تُغلَّظ العقوبة في بعض الحالات، أبرزها إذا أدى البلاغ الكاذب إلى القبض على شخص أو حبسه احتياطيًا، أو إذا كان البلاغ متعلقًا بجناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، أو إذا كان البلاغ بدافع الانتقام أو الكيد. وتُقدّر المحكمة العقوبة وفقًا لحجم الضرر الذي لحق بالمجني عليه والمجتمع.

إلى جانب الحبس والغرامة، قد تقضي المحكمة بعقوبات تبعية أو تكميلية، مثل حرمان المبلغ الكاذب من بعض الحقوق المدنية، أو نشر الحكم على نفقته في الجرائد الرسمية لإعادة الاعتبار إلى المجني عليه. كما يحق للمجني عليه المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن البلاغ الكاذب.

